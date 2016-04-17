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    Чугайнов: «Лучшим бомбардиром РФПЛ станет Халк»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром нынешнего сезона РФПЛ.

    – В гонке бомбардиров на кого ставите?

    – На Халка. В играющей команде, заточенной на атаку, легче забивать. Плюс у Халка в «Зените» все «стандарты».

    – А у Промеса – в «Спартаке».

    – Да, но весной Промес выглядит не слишком ярко. Как и вся его команда. Федя Смолов, думаю, пободается с Халком, но трудно стать лучшим бомбардиром лиги, если не бьешь пенальти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 06:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 апреля 2016, 08:25

      Победа Халка не выглядит фантастикой.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 17 апреля 2016, 07:55

      смолов.

      2
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