Гвардиола: «Бавария» сделала большой шаг вперед в Бундеслиге»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 30-го тура чемпионата Германии, в котором его команда со счетом 3:0 выиграла у «Шальке».

«Я сам играл в футбол и знаю, насколько тяжело играть через три дня после выступления в Лиге чемпионов. Но это не должно быть оправданием для нас. В первой половине встречи мы играли плохо, но во втором тайме смогли продемонстрировать то, на что способны.

Конечно, я удовлетворен победой. Мы сделали большой шаг вперед в Бундеслиге, и теперь хотим пройти в финал Кубка Германии. Надеюсь, что поединок против «Шальке» станет для нас уроком», – сказал Гвардиола.