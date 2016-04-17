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    Арустамян: «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. Отступные составят 35 миллионов»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян утверждает, что «Спартак» и Квинси Промес близки к продлению контракта.

    «Самая яркая фигура в «Спартаке» сейчас – это Квинси Промес. У него контракт до 2018 года, зарплата – 1,5 миллиона евро в год, по этой причине «Спартак» очень хочет продлить с ним контракт. Были даже контакты, которые инициировал клуб до дерби с ЦСКА, еще во время зимнего межсезонья.

    Клуб и игрок продвинулись довольно далеко в продлении контракта. «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. С лета 2017 года сумма отступных футболиста составит 35 миллионов евро.

    Сейчас, после старта чемпионата России, контакты сторон прекратились. Сам Промес готов остаться в «Спартаке».

    Промес – важная фигура для «Спартака». Если оставить его на один–два сезона и купить еще двух–трех футболистов подобного уровня, «Спартак» имеет все шансы бороться как минимум за Лигу чемпионов», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2016 01:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 апреля 2016, 12:08

      А как максимум?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 17 апреля 2016, 08:45

      А промес в курсе? Что ему в спартаке в суп добавляют что бы мозг выключить?))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 01:53

      Не двух-трех,а двенадцать надо купить,чтоб бороться за лигу чемпионов

      -1
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