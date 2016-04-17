Сколари: «Никакие достижения не делают тренера готовым к работе в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари рассказал о сложности работы в лондонском клубе.

«Можно выиграть чемпионат мира, стать чемпионом Европы и лучшим тренером на планете – и все это не сделает тебя готовым к такой работе, как «Челси». Ваши тренерские достижения там не считаются, потому что в «Челси» нужно сразу же выигрывать трофеи.

В мире есть лишь несколько подобных должностей, потому что АПЛ не похожа ни на одну лигу в мире. Все, чему тренер научился в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, Бразилия, Германия и Франция будет отличаться от того, что есть в Англии. Нужно быть готовым к этой разнице.

Тренировать «Челси» – это как тренировать Бразилию. Давление огромно», – сказал Сколари.