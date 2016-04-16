Зидан: «Не следует беспокоиться о Роналду, так как он будет забивать всегда»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не считает сверхъестественными три мяча форварда «сливочных» Криштиану Роналду в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом».

«Криштиану всегда был таким. У него могут быть моменты, когда он не поражает ворота соперников. Но о нем не следует беспокоиться, так как он будет забивать всегда. Он счастлив и очень доволен всем. Мы будем делать все возможное, чтобы игроки чувствовали себя в «Реале» счастливыми людьми», — сказал француз.