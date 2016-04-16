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    Ярцев: «Сейчас «Спартаку» нет смысла рассматривать кандидатуру Бердыева»

    Заслуженный тренер России Георгий Ярцев не считает правильным обсуждать кандидатуру Курбана Бердыева на должность наставника «Спартака», которую ныне занимает Дмитрий Аленичев.

    «Это не слишком этично делать, пока место главного тренера «Спартака» еще не освободилось. Думаю, подобные разговоры неприятны и самому Курбану Бекиевичу – очень воспитанному и порядочному человеку. Во-вторых, не вижу нужды обсуждать уровень его профессионализма. Своими результатами в «Рубине» он все уже доказал. И сегодняшний «Ростов» – лишнее тому подтверждение.

    Правда, здесь по сравнению с Аленичевым у него есть весьма существенное преимущество – в команде выступает почти половина тех, кто был у него в Казани: Навас, Нобоа, Азмун, Гацкан, Бухаров. Они знают требования своего тренера, его построение игры. А Дмитрий Анатольевич приходил в совершенно чужой для него «Спартак», куда, кроме Зе Луиша и Мельгарехо, футболистов подбирали его предшественники. Поэтому не вижу смысла разбирать достоинства и недостатки Бердыева при живом Аленичеве», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 08:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +395

      meiram 16 апреля 2016, 09:09

      Очень мудрое и логичное решение!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6613

      maior-60 16 апреля 2016, 09:05

      Согласен. Чувства такта многим не хватает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      никорос 16 апреля 2016, 08:46

      все по делу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 16 апреля 2016, 08:44

      прав

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