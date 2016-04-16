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    Зидан: «Бензема расстроен и раздосадован отстранением от сборной»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, как Карим Бензема воспринял решение Федерации футбола Франции о своем невызове в сборную на чемпионат Европы.

    «Я говорил с ним. Я не собираюсь обсуждать решение федерации, но сам он очень расстроен всем этим. Ему грустно и досадно, потому что он хотел быть частью команды на этих соревнованиях.

    Он может многое дать сборной, потому что он отличный игрок. Я полностью уверен, что Бензема продолжит делать для нас отличную работу.

    Я не буду комментировать справедливость этого решения, но я продолжу поддерживать его, чтобы придать уверенность», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2016 00:30
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