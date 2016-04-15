Милнер: «Клопп был великолепен в перерыве матча с «Боруссией» Д»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о поведении главного тренера Юргена Клоппа в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (4:3). Напомним, после первого тайма мерсисайдцы проигрывали со счетом 0:2.

«Тренер был великолепен. Он был спокоен и сказал, что мы не так уж плохо играли. Он сказал, что вернуться в игру будет сложно, но нам все равно нечего терять, и попросил просто выйти на поле и сделать это.

Он упомянул вечер в Стамбуле и сказал, что в истории клуба были и другие великие матчи с похожим развитием событий, так что нужно продолжать играть, а там видно будет», – сказал Милнер.