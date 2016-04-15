«Бавария» готова заплатить за Санчеса 40 миллионов

Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес в следующем сезоне может продолжить карьеру в Германии. «Бавария» готова заплатить за 27-летнего чилийца 40 миллионов евро. Он должен заменить Франка Рибери и Арьена Роббена, которые в последние годы больше проводят времени в лазарете, чем на поле.

Стоит отметить, что действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. В Лондоне готовы его продлить, но до переговоров дело пока не дошло. Известно, что заинтересованность в чилийском футболисте есть со стороны «ПСЖ».