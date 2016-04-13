Роналду: «Могу превзойти собственное достижение и забить больше 17 мячей в ЛЧ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над «Вольфсбургом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, что португальский форвард отметился в этой встрече хет-триком.

«Я счастлив. Матч был великолепным. Мы мощно вошли в игру, и вообще команда играла здорово. На первых минутах мы действовали на скорости, оказывали давление и быстро забили два мяча. Мы контролировали ход встречи. «Вольфсбург» был хорош, грамотно действовал с мячом, но, думаю, по итогам 90 минут мы были сильнее. Мы создали больше голевых моментов и заслужили выход в следующий круг.

На самом деле я не гонюсь за рекордами, но получается так, что могу превзойти собственное достижение и забить больше 17 мячей. Это стало бы хорошим знаком. Это было бы здорово как для меня, так и для всей команды. Буду стараться изо всех сил», – сказал Роналду.