Гайтан может пропустить матч с «Баварией»

Хавбек «Бенфики» Николас Гайтан может не сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за повреждения бедра. Ситуацию прокомментировал главный тренер португальской команды Руи Витория.

«Пока неясно, сможет ли Николас Гайтан выйти на поле. Пойму это только перед началом самого матча. В Мюнхене нас поддерживали пять тысяч болельщиков, а в сегодняшнем матче их роль будет еще более важной», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился победой «Баварии» со счетом 1:0.