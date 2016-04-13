Бензема: «Мечтаю сыграть на Евро-2016»

Нападающий «Реала» Карим Бензема мечтает сыграть за сборную Франции на Евро-2016. Напомним, что в составе французской сборной форвард не играет с прошлого года из-за скандала, связанного с его участием в деле о шантаже бывшего полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна.

Сегодня состоится встреча руководителей французского футбола, на которой будет обсуждаться возвращение Бензема в сборную.

«Лично я стараюсь не думать много о возвращении в сборную Франции. Посмотрим, что скажет президент ФФФ. Жду хорошая новость», – заявил он.