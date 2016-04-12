Модрич: «Думаю, «Реал» пройдет дальше»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что его команда сможет переломить ход двухматчевого поединка с «Вольфсбургом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

«Нам нужно атаковать, атаковать и еще раз атаковать. У нас высококлассная команда. Да, мы проиграли в Германии, но при этом создали много голевых моментов. А теперь мы будем играть на «Сантьяго Бернабеу» перед своими болельщиками.

Думаю, мы пройдем дальше. Нужно прибавить в скорости по сравнению с первым матчем. И, конечно, следует опасаться контратак соперника. Однако надеюсь, что мы сможем переломить ход противостояния», – добавил 30-летний футболист.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча пройдет во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени в Мадриде.