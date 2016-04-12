Ломбертс верит в победу сборной Бельгии на Евро-2016

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс верит, что сборная Бельгии способна стать чемпионом Европы в этом сезоне.

«Будет интересно, потому что мы выступаем в сильной группе с командами Италии, Швеции, Ирландии. Первый матч – с Италией, надеюсь, что мы победим, иначе давление на нас будет еще более сильным. Мы можем пройти далеко, можем даже выиграть Евро, если все пойдет как надо. Необходима и удача. Мы можем и провалиться, но, надеюсь, такого не будет.

С этой командой мы должны пройти далеко, как минимум до четвертьфинала или полуфинала дойти. Сможем быть довольными собой, если дойдем до полуфинала. Не говорю, что дойдем, мы же в четвертьфинале уже можем сыграть с Германией, а Германия сильна. Все игроки сборных Германии, Испании, Англии играют в ведущих чемпионатах, но я надеюсь, что ожидания у бельгийцев высокие», – сказал Ломбертс.

Сборная Бельгии встретится на групповом этапе Евро-2016 со сборной Италии, Ирландии и Швеции. Сам турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.