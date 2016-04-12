Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ломбертс верит в победу сборной Бельгии на Евро-2016

12 апреля 2016, 12:36
3

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс верит, что сборная Бельгии способна стать чемпионом Европы в этом сезоне.

«Будет интересно, потому что мы выступаем в сильной группе с командами Италии, Швеции, Ирландии. Первый матч – с Италией, надеюсь, что мы победим, иначе давление на нас будет еще более сильным. Мы можем пройти далеко, можем даже выиграть Евро, если все пойдет как надо. Необходима и удача. Мы можем и провалиться, но, надеюсь, такого не будет.

С этой командой мы должны пройти далеко, как минимум до четвертьфинала или полуфинала дойти. Сможем быть довольными собой, если дойдем до полуфинала. Не говорю, что дойдем, мы же в четвертьфинале уже можем сыграть с Германией, а Германия сильна. Все игроки сборных Германии, Испании, Англии играют в ведущих чемпионатах, но я надеюсь, что ожидания у бельгийцев высокие», – сказал Ломбертс.

Сборная Бельгии встретится на групповом этапе Евро-2016 со сборной Италии, Ирландии и Швеции. Сам турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Зенит Бельгия Ломбертс Николас
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
чепушило
1460461269
Все возможно
Ответить
Zeff
1460482500
Тарантул укусил его.
Ответить
himik2-62
1460570399
колян газона обожрался
Ответить
Главные новости
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
1
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
3
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
2
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
6
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+