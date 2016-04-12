Дмитрий Комбаров: «При Аленичеве система штрафов стала помягче»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу нынешнего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сравнивая текущего наставника с Валерием Карпиным, футболист признал, что между специалистами много отличий.

«Если говорить об отличиях, то много разных моментов. Тренировочный процесс другой, тактический рисунок тоже, в быту многое поменялось. К примеру, при Карпине собирались на обед все вместе. Ели за одним столом и, пока все не закончат, не вставали. При Аленичеве более лояльное отношение: есть определенный промежуток времени, ты можешь немного пораньше прийти, можешь чуть попозже. Система штрафов другая, стала чуть-чуть помягче. Напряжения стало поменьше», — сказал Комбаров.