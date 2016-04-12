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  • Дмитрий Комбаров: «При Аленичеве система штрафов стала помягче»

Дмитрий Комбаров: «При Аленичеве система штрафов стала помягче»

12 апреля 2016, 11:43
9

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу нынешнего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сравнивая текущего наставника с Валерием Карпиным, футболист признал, что между специалистами много отличий.

«Если говорить об отличиях, то много разных моментов. Тренировочный процесс другой, тактический рисунок тоже, в быту многое поменялось. К примеру, при Карпине собирались на обед все вместе. Ели за одним столом и, пока все не закончат, не вставали. При Аленичеве более лояльное отношение: есть определенный промежуток времени, ты можешь немного пораньше прийти, можешь чуть попозже. Система штрафов другая, стала чуть-чуть помягче. Напряжения стало поменьше», — сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Лёхa372
1460453158
но играть почему то лучше не стали
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vlalvl
1460453711
Комбаров...
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mgordeev
1460453999
Ага, и результат похуже стал.
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ViktorMG
1460457786
Да, дисциплины явно не хватает. А я Карпина считал слишком мягким.
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maygli
1460459287
Вот она правда матка и открылась, распустил Аленич игроков. Расслабились ё... Надо Волераверим срочно вернуть, при нём хоть в шаге от чемпионства были и в еврокубках постоянно играли. При нём не расслабишься иначе пендаль можно получить. Впрочем Бердыич посильнее будет.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460459499
... а водка пожестче.
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slavа0508
1460469858
Нет срочно Валеру вернуть,,,,а мы его за вторые места ругали а сейчас 7 и многие эксперты так сказать говорят дайте ещё год пороботать Диме
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Мы Русские
1460495501
Мягче?? Да Вас вообще лишать з/п за невыход в ЕвроКубки надо. Считаю, что если не выйдут в этом сезону в ЕвроЗону, то надо обязательно продавать Глушакова/Комбарова/Граната/Паршивлюка ибо Лучше играть они не станут! Всем уже почти по 30 лет! Прогрессировать не будут явно, а денег получают, как ...
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pivovar
1460525994
Как показывает практика штрафы не работают. Самое главное создать коллектив, в котором игроки которые отдаются полностью игре, будут попрекать тех кто этого не делает.
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