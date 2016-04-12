Кроос: «Рассчитываем на поддержку родных трибун»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос надеется на то, что его команде удастся справиться с «Вольфсбургом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече «Реал» проиграл со счетом 0:2. Ответный матч состоится сегодня, 12 апреля, в Мадриде.

«В составе «Вольфсбурга» есть немало опасных игроков. Отлично играет Юлиан Дракслер и мы знали об этом раньше, но это не команда одного человека. В обороне нам следует действовать надежнее, чем в первом матче. Очень важно не пропустить гол на своем поле, ведь тогда нам придется забивать четыре. Рассчитываем на поддержку родных трибун», — сказал немец.