Ван Стее просматривал Бернардески и Сапонару

Стала известна цель визита спортивного директора «Зенита» Хенка ван Стее на матч 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0).

Сообщается, что ван Стее посетил игру, чтобы понаблюдать за действиями нападающего «Фиорентины» Федерико Бернардески и полузащитника «Эмполи» Риккардо Сапонары. По информации источника, «Зенит» заинтересован в этих игроках.

В нынешнем сезоне Бернардески сыграл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Что касается Сапонары, то в 28 встречах сезона он отметился пятью мячами и восемью результативными передачами. Его стоимость также составляет 15 миллионов евро.