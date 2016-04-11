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    Де Зеув: «Уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?»

    Экс-футболист «Спартака» Деми Де Зеув рассказал об интересе бывших одноклубников к своей сексуальной ориентации.

    «Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод.

    Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?». Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребенка. Разве этого недостаточно?», – поделился воспоминаниями Де Зеув.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 22:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 апреля 2016, 15:42

      Чё то он разговорился последнее время,а говорит траву курить бросил в детстве))

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 апреля 2016, 09:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ему в зенит надо было идти))
      питер - колыбель геев России))))

      -6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > REDWHITE_ 12 апреля 2016, 10:41

      для вас все геи, кто вас еб ёт в игровом плане!
      ЕБ АТЬ СПАРТАК, ЕБ АТЬ!!!

      3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > С-Пб on-line 12 апреля 2016, 21:07

      а ты смотрю грозный ебака)?

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Каратель 13 апреля 2016, 09:08

      В субботу письками померяемся

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > С-Пб on-line 13 апреля 2016, 16:10

      ну меряйся,кто запрещает)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Каратель 14 апреля 2016, 09:08

      вам армяне

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      Рейтинг: +89

      Rash0559 12 апреля 2016, 04:02

      Для петушков снимался, уже не надо было в Россию пускать гребня!

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 апреля 2016, 02:57

      Ты скажи, не стесняйся, кто тебя чаще всех обижал?

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 11 апреля 2016, 23:58

      Потому что надо сначала узнать о том месте, куда ты едешь, чтобы не удивляться потом.

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos 11 апреля 2016, 22:48

      зато играл, как гей. полнейший.
      извините, конечно.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 апреля 2016, 22:23

      В России не любят не только геев, но и тех кто их поддерживает, это нормально

      13
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      Рейтинг: +643

      Symbol > roman230582 11 апреля 2016, 23:23

      И 2 этих самых тебе минус поставили )) Они и на бомбардире =)

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