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    Де Зеув: «Никогда в жизни не был пьяным, но зато в детстве пробовал траву»

    Бывший хавбек «Спартака» Деми де Зеув признался, что никогда не испытывал алкогольного опьянения, так как не разделяет пристрастия к алкогольным напиткам. Тем не менее, по словам голландца, в юности ему довелось попробовать покурить травку.

    «Я вообще никогда в жизни не испытывал состояния опьянения. Могу позволить себе бокал вина или, например, легко попробую рюмку водки в России, но не более. Не понимаю, зачем вообще накачиваться алкоголем?!

    Кофешопы в Амстердаме? Это экзотика для туриста. Зайдите в любой – вы не увидите там голландцев. Я попробовал траву в юности. Стало так плохо, что с того времени я больше не курил. Тем более, в футболе вообще-то есть еще и допинг-контроль», – сказал де Зеув.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 апреля 2016, 00:51

      а что, травка у них допингом считается?))

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 11 апреля 2016, 18:42

      хорошо хоть не мельдоний в кофешопах дают

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