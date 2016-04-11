Доменек назначен на пост главного тренера сборной Бретани

Экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек назначен на пост главного тренера неофициальной сборной Бретани. Подобно команде Каталонии, бретонцы несколько раз в год проводят благотворительные матчи.

Сборную составляют футболисты, которые появились свет в одном из пяти бретонских департаментов Франции, или у которых родители оттуда родом. Стоит заметить, что сам Доменек не попадает под это правило, так как родился в Лионе.

Ранее тренерами Бретани становились такие специалисты, как Кристиан Гуркюфф, Поль Ле Гуэн, Корантен Мартен и Стив Савидан.