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    Иванович покинет «Челси» после прихода Конте

    Будущий наставник «Челси» Антонио Конте, который возглавит лондонскую команду по завершении чемпионата Европы-2016, планирует избавиться от одного из старожилов синих.

    По информации источника, специалист не видит в составе защитника Бранислава Ивановича. Вероятно, серб покинет «пенсионеров» грядущим летом. Одним из претендентов на игрока считается «Рома».

    Соглашение Ивановича с «Челси» рассчитано до июня 2017-го года. В этом сезоне сербский футболист провел 28 матчей в АПЛ, став автором двух забитых мячей и двух голевых передач.

    Источник: Sport Mediaset

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    11.04.2016 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 апреля 2016, 16:16

      НЕ ВЕРЮ!!!

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      Рейтинг: +15

      enhtur 11 апреля 2016, 15:29

      Пара уходит в другой клуб

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