Мендеш прилетел в Москву для переговоров с «Динамо»

Сериал "Динамо с португаллами". Серия 2
По информации комментатора Нобеля Арустамяна, футбольный агент Жорже Мендеш прилетел в столицу России, где проведет диалог с руководством «Динамо». Сегодня он встретится с председателем общества «Динамо» Владимиром Проничевым. Сообщается, что Мендеш станет консультантом бело-голубых по трансферным вопросам.
Как стало известно ранее, агент также намерен пообщаться с наставником команды Андреем Кобелевым. Свои обязанности Мендеш начнет исполнять, скорее всего, с лета этого года. Напомним, португалец уже сотрудничал с «Динамо» в 2005-м году.
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— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 11 апреля 2016 г.