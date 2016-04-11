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    Мендеш прилетел в Москву для переговоров с «Динамо»

    По информации комментатора Нобеля Арустамяна, футбольный агент Жорже Мендеш прилетел в столицу России, где проведет диалог с руководством «Динамо». Сегодня он встретится с председателем общества «Динамо» Владимиром Проничевым. Сообщается, что Мендеш станет консультантом бело-голубых по трансферным вопросам.

    Как стало известно ранее, агент также намерен пообщаться с наставником команды Андреем Кобелевым. Свои обязанности Мендеш начнет исполнять, скорее всего, с лета этого года. Напомним, португалец уже сотрудничал с «Динамо» в 2005-м году.

    Источник: Twitter

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    11.04.2016 13:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 11 апреля 2016, 16:15

      Сериал "Динамо с португаллами". Серия 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 11 апреля 2016, 16:14

      Вот терь пристроился к кормушке

      0
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