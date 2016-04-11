Экс-хавбек «Анжи»: «Агаларов забирал себе 70% от премиальных игроков молодежной команды»

Бывший хавбек «Анжи» Шариф Мухаммад признался, что нынешний наставник махачкалинцев Руслан Агаларов в бытность тренером молодежного состава требовал у игроков отдавать ему большую часть заработанных премиальных.

– В клубе были проблемы, связанные с деньгами?

– К сожалению, да – как раз, когда разрывали контракт. Я обратился к Арсену Минасову, он помог, но после этого я не могу устроиться ни в одну команду. Все говорят, что клубы, у которых был интерес, звонили в «Анжи» и спрашивали мою характеристику. Там им рассказывали какие-то небылицы, и переговоры сразу срывались.

– Догадываетесь, из-за чего все произошло?

– Обидно, что за спиной Сулеймана Керимова некоторые люди позволяют себе отвратительные вещи. Все, что произошло со мной, устроил нынешний тренер «Анжи» Руслан Агаларов.

Когда он руководил молодежкой, я отдавал ему 70 процентов от своих премий. Это были большие деньги и выдавались всем, кто попадал в заявку на матч основы. Я был молод, и на тот момент так делали все. А если нет – дорога в основу была закрыта.

Когда в «Анжи» пришел Хиддинк, он просто брал меня в состав, и я перестал платить Агаларову. Тогда мне сказали: «Хорошо, посмотрим, что будет дальше». Гаджиев был близким другом Агаларова, поэтому, когда он пришел, меня сразу отправили в дубль. Жалею, что не рассказал об этой ситуации Керимову.

– Когда вы начали платить Агаларову?

– С того времени, когда главным тренером основной команды был Гаджиев, больше года это продолжалось. А закончилось, когда мы при Хиддинке выиграли два матча подряд. За победу в них нам выдали очень большие премиальные – в районе 60-ти тысяч евро. Мне позвонил Агаларов и попросил занести 70 процентов от этих сумм, но я отказался, объяснив, что я уже сам выхожу на поле и игрой доказываю, что полезен и нужен команде.

– От чего зависел размер премий?

– От того, против кого мы играем. Чем сильнее был соперник, тем больше были премиальные. Часто давали премии за выездные победы. Но в основном размер выплат зависел от уровня соперника, его силы.