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  • Экс-хавбек «Анжи»: «Агаларов забирал себе 70% от премиальных игроков молодежной команды»

Экс-хавбек «Анжи»: «Агаларов забирал себе 70% от премиальных игроков молодежной команды»

11 апреля 2016, 12:45
29

Бывший хавбек «Анжи» Шариф Мухаммад признался, что нынешний наставник махачкалинцев Руслан Агаларов в бытность тренером молодежного состава требовал у игроков отдавать ему большую часть заработанных премиальных.

В клубе были проблемы, связанные с деньгами?

– К сожалению, да – как раз, когда разрывали контракт. Я обратился к Арсену Минасову, он помог, но после этого я не могу устроиться ни в одну команду. Все говорят, что клубы, у которых был интерес, звонили в «Анжи» и спрашивали мою характеристику. Там им рассказывали какие-то небылицы, и переговоры сразу срывались.

Догадываетесь, из-за чего все произошло?

– Обидно, что за спиной Сулеймана Керимова некоторые люди позволяют себе отвратительные вещи. Все, что произошло со мной, устроил нынешний тренер «Анжи» Руслан Агаларов.

Когда он руководил молодежкой, я отдавал ему 70 процентов от своих премий. Это были большие деньги и выдавались всем, кто попадал в заявку на матч основы. Я был молод, и на тот момент так делали все. А если нет – дорога в основу была закрыта.

Когда в «Анжи» пришел Хиддинк, он просто брал меня в состав, и я перестал платить Агаларову. Тогда мне сказали: «Хорошо, посмотрим, что будет дальше». Гаджиев был близким другом Агаларова, поэтому, когда он пришел, меня сразу отправили в дубль. Жалею, что не рассказал об этой ситуации Керимову.

Когда вы начали платить Агаларову?

– С того времени, когда главным тренером основной команды был Гаджиев, больше года это продолжалось. А закончилось, когда мы при Хиддинке выиграли два матча подряд. За победу в них нам выдали очень большие премиальные в районе 60-ти тысяч евро. Мне позвонил Агаларов и попросил занести 70 процентов от этих сумм, но я отказался, объяснив, что я уже сам выхожу на поле и игрой доказываю, что полезен и нужен команде.

От чего зависел размер премий?

– От того, против кого мы играем. Чем сильнее был соперник, тем больше были премиальные. Часто давали премии за выездные победы. Но в основном размер выплат зависел от уровня соперника, его силы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Мухаммад Шариф Агаларов Руслан
Комментарии (29)
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PTZevolution
1460368243
Жесть... Если Анжи хочет остаться в ПЛ - надо уволнять этого стервятника!
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shmag
1460368413
вот ублюдок...мде,надеюсь разберутся с ним
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Александр1008
1460368635
Вся страна погрязла в этом, спорт уж точно не исключение, сильно не удивляйтесь!!
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Barsuk52
1460371135
Шариф стукач , руслан тварь
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460371451
Еще со времен монголо-татарского иго, принесшего в наш лексикон слово "дань", она прочно укоренилась особенно в восточных умах, как нечто непреложное. Вся Ср.Азия и большая часть Кавказа на ней взрощены, огромные богатства с ее помощью наживались еще в союзные времена, что уж говорить о нынешних. Страх перед властью баев и чинуш заставляет терпеливо молчать порой даже непокорного по своей природе русского человека. Так что не верить Шарифу, отрицая очевидное, по меньшей мере наивно.
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против коблабоашей
1460378547
сомневаюсь, что Кокоша звою космическую з/п с кем-то не делил))...
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арейская
1460378809
Бедная ( не в смысле денег), коррупционированная Россия, видимо этого не искоренить, только занял определенное кресло, сразу-же появляется аппетит
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KARAT777
1460378819
Надо уголовные дела заводить, чтобы это не повтарялось
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против коблабоашей
1460378832
в нормальных странах на бюджете сидят пенсионеры, инвалиды, многодетные матери, а у нас спорсменюги и прочие друзьюя дзюдоиста)).. профи спортсмены играют в профи лигах, а наши лиги все на подсосе у бюджета... кто у нас профи???
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андрей андреев
1460393441
Погубит Россию коррупция!!! А нам скажут-пиндосы и гейропа))) А мы ухи развесим и будем дальше слушать 1 канал..
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