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  • Таски: «Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию»

Таски: «Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию»

11 апреля 2016, 10:54
15

Защитник «Баварии» Сердар Таски признался, что разочарован своим переходом в немецкий клуб, в котором он останется до конца сезона по условиям арендного соглашения.

«Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию». Мои планы? Летом посмотрим, что произойдет. Варианты продолжения карьеры у меня есть, но пока трудно сказать, как все сложится. «Штутгарт»? Это всегда интересный вариант», – приводит слова Таски Bild.

Напомним, что права на Таски принадлежат московскому «Спартаку». В текущем сезоне Таски провел за «Баварию» лишь один матч.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Трансферы Бавария Спартак Штутгарт Таски Сердар
Комментарии (15)
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Asbjorn
1460361297
Как будто он не знал что не будет в основе играть
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Sergil
1460366376
Зато хоть узнаешь, что такое трофей. Приедешь в Спартак и будешь хвастаться
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Flydis
1460367955
Почти как Толя Тимощук, только тот играл чуть чаще.
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loko-the_best
1460368101
Он вышел на поле и тут же накосячил, привез гол и вообще отыграл как школьник какой-то, зачем он нужен был Баварии непонятно.
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amg063
1460368182
все знали, а он не знал
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diadushka
1460368214
чтобы надеяться хотя бы выходить на замену в Баварии, то в Спартаке надо как минимум блистать............. он не был хорошим игроком даже по меркам Спартака
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BarcelonianDestroyer
1460371027
Человек который является середняком в Спартаке,идёт в Баварию и не понимает почему он не играет в основе....
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bw17
1460373725
Смешной чувак.. А на что он надеялся? )) получит на халяву медаль чемпиона бундеслиги и пусть радуется..
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Недовольный
1460398554
Это все знали,кроме тебя почему-то
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rusti2006
1460440728
Клоун!
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