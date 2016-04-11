Таски: «Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию»

Защитник «Баварии» Сердар Таски признался, что разочарован своим переходом в немецкий клуб, в котором он останется до конца сезона по условиям арендного соглашения.

«Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию». Мои планы? Летом посмотрим, что произойдет. Варианты продолжения карьеры у меня есть, но пока трудно сказать, как все сложится. «Штутгарт»? Это всегда интересный вариант», – приводит слова Таски Bild.

Напомним, что права на Таски принадлежат московскому «Спартаку». В текущем сезоне Таски провел за «Баварию» лишь один матч.