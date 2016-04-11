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    «Интер» ждет завершения контракта Рыбуса с «Тереком»

    Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус входит в сферу интересов итальянского «Интера», сообщает calcionews24. Миланцы готовы подписать контракт с 26-летним поляком, но после завершения его трудовых соглашений с грозненцами. Напомним, что срок действующего контракта хавбека с российским клубом истекает 30 июня 2016 года.

    В текущем сезоне Рыбус провел в составе «Терека» 24 матча, в которых забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу. Шесть раз он принимал участия в матчах сборной Польши.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 11 апреля 2016, 13:53

      Опять отпускаем ключевого игрока свободным агентом!

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