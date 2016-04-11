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    Мирзоян: «Чтобы «Спартаку» бороться за чемпионство, необходимо укреплять состав»

    Член попечительского совета московского «Спартака» Александр Мирзоян считает, что команде требуется серьезное усиление на следующий сезон.

    «Наше поколение воспитывали так: любое место, кроме первого, успехом не считается! Даже когда брали серебряные медали, слышали то же самое! Теперь иные времена. С нынешним подбором игроков для «Спартака» попасть в пятерку – уже хорошо. Болельщики, конечно, ждут золота. Но чтобы бороться за чемпионство, необходимо укреплять состав.

    Какие позиции? Все не перечислишь… Тренерскому штабу нельзя влюбляться в команду. Когда дело касается усиления, надо объективно смотреть на вещи. Хотя вдруг ребята соберутся и выстрелят в следующем сезоне, как, например, «Ростов», – считает Мирзоян.

    После 23 туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 06:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 апреля 2016, 13:48

      "... необходимо укреплять состав» -
      - пропущено слово "тренерский".

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 апреля 2016, 10:42

      Да куда еще укрепляться, состав один из лучших в лиге.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 11 апреля 2016, 08:48

      Спартак на своем месте че париться то!

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > policepnz 11 апреля 2016, 10:21

      Вот и не парься на наших ветках-кыш ворона.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2016, 06:47

      Полностью согласен-летом требуется усиление.

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