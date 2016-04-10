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    Марсьяль: «Ибрагимович продолжает доказывать, что он является выдающимся игроком, несмотря на возраст»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился своим мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича в стан «красных дьяволов».

    «Было бы неплохо с ним поиграть. Златан является выдающимся игроком и продолжает доказывать это, несмотря на свой возраст.

    У нас хорошая команда, но нам не помешало бы усиление в ближайшее трансферное окно», – отметил Марсьяль.

    Напомним, что ранее главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал заявил, что переходу Ибрагимовича в стан манкунианцев может помешать его возраст (34 года).

    Источник: Goal.com

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    10.04.2016 16:02
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