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    Сафонов: «Краснодар» играет ниже своих возможностей»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уралом» победу со счетом 2:1 одержат «быки».

    «Быки» играют ниже своих возможностей, но выезд в Химки к «Динамо» (4:1) придаст коллективу сил, футболисты почувствовали вкус крови. «Урал» – цепкий клуб, но не думаю, что в этом туре он наберет баллы в копилку», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 15:49
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