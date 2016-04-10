Майкон: «Говорю Гилерме: «Ты теперь не на моей стороне. Какой из тебя бразилец?»

Полузащитник московского «Локомотива» Майкон рассказал о том, как он отнесся к решению своего соотечественника и партнера по команде вратаря Гилерме выступать за сборную России.

«Конечно подкалываю его по этому поводу. Говорю: «Ты теперь не на моей стороне. Какой из тебя бразилец? Не зови меня к себе домой кушать шураску. Я больше не буду жить с тобой на выезде в одном номере». Гилерме мне как брат. Он заслужил все, что с ним происходит. Кто знает, может быть, он выиграет Евро-2016 или ЧМ-2018 в составе сборной России. Гилерме заслуживает того, чтобы остаться в истории не только «Локо», но и сборной.

Не собираюсь ли я в сборную России? Я не могу по правилам ФИФА. Я же за молодежную сборную Бразилии играл», – поделился Майкон.