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    Черчесов: «Реформы в чемпионате Польши? Меня они не касаются»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов подвел итоги заключительного матча регулярного чемпионата Польши, где его клубу противостояла щецинская «Погонь» (0:0).

    «Сложный был матч. Нам противостояла организованная команда. Как мы думали, так и случилось. Было много борьбы, никто не хотел уступать. 0:0 — думаю, что счет закономерный.

    Что касается реформ в чемпионате, то это меня не касается», — заключил Черчесов.

    Напомним, что регулярный чемпионат Польши команда Черчесова завершила на первом месте. Теперь турнирная таблица будет разделена на две половины, каждая из которых проведет дополнительный круг матчей и определит итогового чемпиона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 06:53
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