Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо: «Считаю себя футболистом с неплохой реализацией»

    Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо накануне матча 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

    – Какие же у вас недочеты?

    – Зачем же лишний раз напоминать о них сопернику? Вдруг что-то позабудут или упустят из виду, а тут мое интервью в качестве шпаргалки.

    – Тогда давайте о ваших козырях поговорим.

    – Не знаю, что сказали бы обо мне соперники, но считаю себя футболистом скоростным, техничным и, кажется, с неплохой реализацией. Хотя, после выезда в Ростов-на-Дону, где упустил две прекрасные возможности, о последнем качестве, наверное, лучше промолчать. Надеюсь, на этот раз подобных оплошностей не допущу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2016 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6091

      subbotaspartak 10 апреля 2016, 10:06

      если не сегодня, то лучше в другой команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 9 апреля 2016, 22:02

      Пора открыть счет забытых голов за Спартак.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11