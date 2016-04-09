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    Гол Самодина ЦСКА стал для него первым в РФПЛ

    Мяч, забитый форвардом «Мордовии» Сергеем Самодиным в игре 23-го тура с ЦСКА. стал для игрока дебютным в высшем дивизионе чемпионата России.

    Напомним, одной из первых команд нападающего были как раз армейцы, где он провел три сезона (2002-2006). После Самодин перебрался в «Спартак» из Нижнего Новгорода, выступавшего на тот момент в первой лиге, а потом и вовсе уехал из России в украинский «Днепр».

    В 2014-м игрок вернулся в РФПЛ, присоединившись к «Мордовии», и только сейчас, в своем 35-м матче в российской «вышке» ему удалось наконец-то отличиться. Рекорд же по этому показателю принадлежит форварду Леониду Ковелю, защищавшему цвета «Сатурна» с 2009-го по 2011-й год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 17:38
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