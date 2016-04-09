Насри может выйти в стартовом составе «Манчестер Сити» впервые с сентября

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о самочувствии хавбека Самира Насри, отметив, что он француз может оказаться среди 11-ти человек, которые выйдут с первых минут на матч 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

Напомним, последний раз 28-летний игрок появлялся в стартовом составе «горожан» в сентябре прошлого года, и все это время восстанавливался от травмы подколенного сухожилия, попутно получив рецидив на одной из тренировок.

«Насри очень не повезло, в ходе восстановления на одной из тренировок он усугубил травму. Отрадно, что он может вновь выйти на поле.

Его возвращение произошло чуть раньше ожидаемого срока, поэтому он не сыграет в Лиге чемпионов по причине исключения из заявки из-за его повреждения.

Надеюсь, что в оставшихся турах АПЛ Самир покажет, на что способен и будет регулярно выходить в стартовом составе», – сказал Пеллегрини