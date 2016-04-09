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    Бергстрем: «Мы проанализировали игру и поняли свои ошибки»

    Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал о том, как его команда готовится к матчу с «Динамо», который пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи в 19:30.

    – Как команда отреагировала на тяжелое поражение от «Локо»?

    – Конечно, поражение было обидным. Мне кажется, с «Локомотивом» у нас была равная игра, мы могли забить и выиграть. К сожалению, пропустили в конце матча обидный гол. Настроение было не лучшее. Мы проанализировали игру и поняли свои ошибки, после чего с удвоенной силой готовились к игре с «Динамо».

    – Как оцените состояние поля?

    – Поле сегодня лучше, чем было ранее. Раньше оно было скользким, а сегодня на тренировке оно уже было гораздо лучше. Будем надеяться, что и в субботу будет хороший газон.

    – Как проходит адаптация к команде?

    – Я не скажу, что адаптировался полностью, но уже достаточно. Я уже привык к стилю игры команды, считаю, что влился в игру «Рубина».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.04.2016 10:05
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