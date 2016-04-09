Ивоби: «Мы все еще сохранили шансы на чемпионство»

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби считает, что его команда по-прежнему имеет шансы на победу в чемпионате Англии.

«Некоторые уже успели списать нас со счетов, но в раздевалке каждый из нас верит в достижение нашей цели – победы в чемпионате Англии. Мы потеряли важнейшие очки, но под сомнение преданность игроков своему делу ставить никто не должен. Мы будем бороться до последней встречи», – заявил он.

Напомним, что после 32 туров «канониры» отстают от лидирующего «Лестера» на 11 очков, имея при этом одну игру в запасе.