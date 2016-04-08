Аленичев: «Чтобы стать вратарем мирового уровня, Акинфеев должен играть в топ-чемпионате»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева, который сегодня празднует 30-летний юбилей.

«Поздравляю Игоря с 30-летием. Желаю ему футбольного долголетия, успехов в играх за сборную. Что касается его статуса, то сегодня у нас есть несколько вратарей, которые могут составить ему серьезную конкуренцию. И это хорошо.

Овчинников сказал про мировой уровень? Спорно. Все-таки для этого, на мой взгляд, необходимо играть в топ-клубах лучших европейских лиг. Можно ли считать таковой нашу Премьер-лигу?», – подчеркнул Аленичев.