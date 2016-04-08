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  • Аленичев: «Чтобы стать вратарем мирового уровня, Акинфеев должен играть в топ-чемпионате»

Аленичев: «Чтобы стать вратарем мирового уровня, Акинфеев должен играть в топ-чемпионате»

8 апреля 2016, 17:14
22

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева, который сегодня празднует 30-летний юбилей.

«Поздравляю Игоря с 30-летием. Желаю ему футбольного долголетия, успехов в играх за сборную. Что касается его статуса, то сегодня у нас есть несколько вратарей, которые могут составить ему серьезную конкуренцию. И это хорошо.

Овчинников сказал про мировой уровень? Спорно. Все-таки для этого, на мой взгляд, необходимо играть в топ-клубах лучших европейских лиг. Можно ли считать таковой нашу Премьер-лигу?», – подчеркнул Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Аленичев Дмитрий
Комментарии (22)
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Непутриот
1460126054
Дима прав, как всегда!!! Как никто разбирается в футболе и честный человек! Не финтит в угоду кому-либо!!!
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sochi-2013
1460130682
Ушел поезд!
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Garrincha58
1460133116
он совок куда ему за бугор там таких не держат
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никита голоян
1460133122
в нашем колхозе он лучший..))
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Zeff
1460136153
30 лет. Пора на покой.
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Serjoga
1460143799
Нам и здесь не хило платят!
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fakel-vrn
1460150807
а чтобы стать тренером мирового уровня нужно быть тренером спартака
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sour12
1460171496
однако так то да....но поидее акинфеев мог уже 2 раза повесить бутсы на гвоздь у него было 2 серьёзные травмы на одно и тоже колено....вообще стоит не критиковать, а поддержать игрока который вернулся после тяжелейших травм и играет на высоком уровне....кто бы что не говорил пока нет равных ему кто мог бы в нужном матче решающем не допустить ошибок, а где то даже выручить взяв пенальти ..........есть вратари с хорошей статистикой, но в решающих матчах допускают детские ошибки.....так пример даже приведу....70 минута клуб ведёт 1-0 и выходит в 1-4 финала ЛЧ, голкипер чувствуя себя ноером выходит в очередной раз из рамки и пропускает мяч с 35 метров причём удар был не сильный так как наносился в противодействии с опорным полузащитником стоимостью 40 лямов.
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mahan
1460228432
Ну, тут спорный момент.
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