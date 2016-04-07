Ибрагимович подаст в суд на врача, который обвинил его в употреблении допинга

Агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что слова бывшего тренера легкоатлетической сборной Швеции Ульфа Карлссона о том, что форвард принимал допинг во время выступления за туринский «Ювентус», повлекут за собой последствия.

«Мы будем судиться с Карлссоном. Я не являюсь экспертом в этой сфере, поэтому придется нанять шведского юриста. Его имя будет названо позднее.

Карлссон допустил большую ошибку. До этого заявления у него была одна жизнь, теперь начнется другая, скоро он поймет это. Его сведения – ложь. Сделанные заявления не подтверждены фактами. Мы можем доказать, что все это неправда. Ни в одном из своих клубов Златан даже аспирин не принимал, а «Ювентус» постоянно проверяли на допинг. Одного Златана проверяли 15-20 раз», – сообщил Райола.