Шведский врач: «Ибрагимович принимал допинг, когда играл за «Ювентус»

Шведский спортивный доктор Ульф Карлссон выразил уверенность в том, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время своих выступлений за «Ювентус» использовал запрещенные средства и препараты.

«Всего за шесть месяцев во время выступления за «Ювентус» Ибрагимович набрал 10 килограмм мышечной массы. Я уверен, что это из-за допинга. Без него это было бы просто невозможно.

Экдаль тоже поправился на 8 килограмм, когда играл в Турине. Это не совпадение, подобные вещи практиковались в «Ювентусе». У них в клубе работал один доктор, которого впоследствии дисквалифицировали на длительный срок», – приводит слова Карлссона NWT.