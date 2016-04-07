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  • Шведский врач: «Ибрагимович принимал допинг, когда играл за «Ювентус»

Шведский врач: «Ибрагимович принимал допинг, когда играл за «Ювентус»

7 апреля 2016, 13:57
5

Шведский спортивный доктор Ульф Карлссон выразил уверенность в том, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время своих выступлений за «Ювентус» использовал запрещенные средства и препараты.

«Всего за шесть месяцев во время выступления за «Ювентус» Ибрагимович набрал 10 килограмм мышечной массы. Я уверен, что это из-за допинга. Без него это было бы просто невозможно.

Экдаль тоже поправился на 8 килограмм, когда играл в Турине. Это не совпадение, подобные вещи практиковались в «Ювентусе». У них в клубе работал один доктор, которого впоследствии дисквалифицировали на длительный срок», – приводит слова Карлссона NWT.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Ювентус ПСЖ Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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Merovingen
1460032613
Как заколебали со своим допингом. Вчера - разрешенный препарат, а сегодня - допинг. Ни один допинг не научит тебя играть на высоком уровне.
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Psih86
1460034739
Любой профи спорт на допинге,будь то футбол,плавание или мма,потому что это профи спорт и организм работает на пределе своих возможностей!!!!А это не доктор,а черт подставной!!!
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Juve1897
1460035035
Лучше бы он назвал своё нынешнее место работы. Безработный? Оно тогда и понятно, пропиариться ведь за счёт громких имён нужно. Му.дак- одним словом.
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palych1974
1460166827
карлссон: а мы тут плюшками балуемся)))
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Наварх
1460292091
Выражать уверенность может каждый в чём угодно, это просто личное мнение, а вот иметь доказательства это уже другое. Карлсон играет на публику и не более того.
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