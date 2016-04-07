Гаджиев: «Нужно составить договор о сотрудничестве с «Зенитом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал то обстоятельство, что в пермском клубе выступают несколько воспитанников «Зенита».

«Я вообще хочу сделать предложение «Зениту» о сотрудничестве. Нужно составить договор или соглашение между нашими клубами о предоставлении игровой практики воспитанникам зенитовской академии. Вы правильно сказали, что у нас сразу пять человек с петербургским прошлым – кто-то играет постоянно, кто-то, ну, скажем так, чуть меньше», – сказал Гаджиев.