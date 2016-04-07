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  • Гаджиев: «Нужно составить договор о сотрудничестве с «Зенитом»

Гаджиев: «Нужно составить договор о сотрудничестве с «Зенитом»

7 апреля 2016, 01:12
8

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал то обстоятельство, что в пермском клубе выступают несколько воспитанников «Зенита».

«Я вообще хочу сделать предложение «Зениту» о сотрудничестве. Нужно составить договор или соглашение между нашими клубами о предоставлении игровой практики воспитанникам зенитовской академии. Вы правильно сказали, что у нас сразу пять человек с петербургским прошлым – кто-то играет постоянно, кто-то, ну, скажем так, чуть меньше», – сказал Гаджиев.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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sprint5
1460000105
смысла нет
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Salamоn
1460004612
Бред
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APchelov
1460007459
Соглашение о чём? Что у Зенита появится ещё один фарм-клуб? )
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hmelarj
1460013597
да обидно блин. в зените в основе ни одного местного. миша керж и слава. всё((
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Serjoga
1460014686
И "умрет" Амкар, как клуб!
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Kot Begemot
1460014887
типа пошутил)))
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renepjd
1460018295
Отличная идея! Жалко только, что там поле искусственное
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