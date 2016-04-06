Лукаку может прийти в «ПСЖ» в качестве замены Ибрагимовичу

Ну маё мнение такое если всё таки трансфер состоится то ПСЖ приобретет в лице Лукаку очень хорошего форварда да и молодого к тому же!
Руководство «ПСЖ» выразило заинтересованность в нападающем «Эвертона» Ромелу Лукаку. Парижане видят в 22-летнем форварде потенциальную замену Златану Ибрагимовичу, который этим летом уйдет из французской команды.
Напомним, что приобрести игрока сборной Бельгии также хотят «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Лукаку провел 29 матчей, в которых забил 18 голов.