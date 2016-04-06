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    Лукаку может прийти в «ПСЖ» в качестве замены Ибрагимовичу

    Руководство «ПСЖ» выразило заинтересованность в нападающем «Эвертона» Ромелу Лукаку. Парижане видят в 22-летнем форварде потенциальную замену Златану Ибрагимовичу, который этим летом уйдет из французской команды.

    Напомним, что приобрести игрока сборной Бельгии также хотят «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Лукаку провел 29 матчей, в которых забил 18 голов.

    Источник: Le Figaro

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    06.04.2016 15:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 6 апреля 2016, 15:40

      Ну маё мнение такое если всё таки трансфер состоится то ПСЖ приобретет в лице Лукаку очень хорошего форварда да и молодого к тому же!

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > BYAKONERI 6 апреля 2016, 17:53

      я считаю если псж купит лукаку то это будет 22 летний хороший нападающий

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