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    Толстиков: «У Лысцова хорошие шансы заиграть в основе «Бенфики»

    Бывший агент защитника «Бенфики Б» Виталия Лысцова Александр Толстиков уверен, что россиянин в ближайшее время будет задействован в основном составе португальского клуба.

    «Виталий хорошо смотрится в матчах за «Бенфику Б» и, скорее всего, летом пойдет на повышение. Хотя однозначно нельзя сказать, что это действительно будет так. В «Бенфике» подобная практика распространена: футболисты этого возраста, которые проявляют себя в играх за вторую команду, получают шанс в первой. У Лысцова хорошая пресса, специалисты высоко оценивают его игру, так что вероятность повышения высока», – считает Толстиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 15:16
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