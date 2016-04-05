Перейра: «Динамо» и «Краснодар» – это команды одного уровня»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра признался после победы над «Динамо» (4:1) в выездном матче 22-го тура Премьер лиги, что это команды одного уровня.

«В прошлом туре против «Локомотива» мы потеряли важные три очка, что нас отдалило от лидеров. Сейчас мы думаем о попадании в Лигу Европы прежде всего.

В первом тайме мы получили гол, и у нас не было хороших моментов. Потом мы уже адаптировались, что вылилось в голы.

«Динамо» и «Краснодар» – это команды разного уровня? Мы не можем говорить так, «Динамо» на хорошем уровне, хотя в турнирной таблице у нас есть разница», – заявил Перейра.

«Краснодар» после 22 матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков.