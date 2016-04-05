Уилшир принял участие в драке у ночного клуба

Нападающий «Арсенала» Джек Уилшир оказался замешан в инциденте с потасовкой у ночного клуба.

Сообщается, что около двух часов ночи Уилшир и его друзья находились в лондонском заведении Cafe de Paris. Компания вела себя грубо и оскорбляла сотрудников, в результате чего футболиста и его приятелей попросили покинуть клуб. Выйдя из заведения, Уилшир устроил драку, которая была остановлена полицией.

Сам игрок «Арсенала» отвергает все обвинения в нападении, однако, по информации источника, Арсен Венгер провел с Уилширом воспитательную беседу.