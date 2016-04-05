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Уилшир принял участие в драке у ночного клуба

5 апреля 2016, 00:00
11

Нападающий «Арсенала» Джек Уилшир оказался замешан в инциденте с потасовкой у ночного клуба.

Сообщается, что около двух часов ночи Уилшир и его друзья находились в лондонском заведении Cafe de Paris. Компания вела себя грубо и оскорбляла сотрудников, в результате чего футболиста и его приятелей попросили покинуть клуб. Выйдя из заведения, Уилшир устроил драку, которая была остановлена полицией.

Сам игрок «Арсенала» отвергает все обвинения в нападении, однако, по информации источника, Арсен Венгер провел с Уилширом воспитательную беседу.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Уилшир Джек
Комментарии (11)
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LokoBars
1459804464
если продолжит в том же духе - окажется через пару лет в Чемпионшипе..
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1459804485
Уилшир победил Уилшера со счетом 4:1
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Diesel133
1459804640
думаю, воспитательную беседу с ним провел негр в костюме)))
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40Zver40
1459808921
Он по ходу кайфует от времени проведенным в лазарете...
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RealArsenal
1459815160
С каких пор он нападающий то?!
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kykyi
1459826888
Аршавин половину Арсенала заразил.
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Psih86
1459833488
Если оказался в таком заведении,то уже виноват,не хрен по ночам лазить как сявка пьяная!!!
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KELT88
1459841092
Алкоголь ни когда до хорошего не доводит...
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