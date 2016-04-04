Арустамян: «Для Витселя важен карьерный рост и желание играть в топ-чемпионате»

Что же эта чурка арусамян в каждой бочке затычка. Его какое дело.И уж тем более как оно может знать как настроен игрок.
Известный российский комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель серьезно настроен продолжить свою карьеру в более сильном чемпионате, согласившись даже на понижение в зарплате.
«Насколько мне известно, сейчас Аксель получает в Санкт-Петербурге около четырех миллионов евро. Это очень хорошие для РФПЛ деньги, и вряд ли претенденты на Витселя предложат ему больше.
Переход в серию А подразумевает понижение в доходах, а это значит, что на первом месте для Акселя сейчас не подъемные или зарплата, а карьерный рост и желание играть в топ-чемпионате с по-настоящему сильными партнерами.
В «Милане» Витселю вообще обещали, что вокруг него будет строиться проект и, в частности, игра в центре поля. Другое дело, что, если Витсель захочет перейти, скажем, в «Рому» к Спаллетти, торговаться конкурентам будет очень сложно.
Серьезный интерес может исходить и из Англии, где с деньгами все куда лучше: недаром сейчас пишут об интересе «Манчестер Сити».
Официально известно, что «Сток Сити» предлагал за Витселя 15-16 миллионов евро. «Стоку» по силам такой трансфер, но надо ли самому Акселю переходить в такую среднюю команду?» – рассуждает Арустамян.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.