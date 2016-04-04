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    Арустамян: «Для Витселя важен карьерный рост и желание играть в топ-чемпионате»

    Известный российский комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель серьезно настроен продолжить свою карьеру в более сильном чемпионате, согласившись даже на понижение в зарплате.

    «Насколько мне известно, сейчас Аксель получает в Санкт-Петербурге около четырех миллионов евро. Это очень хорошие для РФПЛ деньги, и вряд ли претенденты на Витселя предложат ему больше.

    Переход в серию А подразумевает понижение в доходах, а это значит, что на первом месте для Акселя сейчас не подъемные или зарплата, а карьерный рост и желание играть в топ-чемпионате с по-настоящему сильными партнерами.

    В «Милане» Витселю вообще обещали, что вокруг него будет строиться проект и, в частности, игра в центре поля. Другое дело, что, если Витсель захочет перейти, скажем, в «Рому» к Спаллетти, торговаться конкурентам будет очень сложно.

    Серьезный интерес может исходить и из Англии, где с деньгами все куда лучше: недаром сейчас пишут об интересе «Манчестер Сити».

    Официально известно, что «Сток Сити» предлагал за Витселя 15-16 миллионов евро. «Стоку» по силам такой трансфер, но надо ли самому Акселю переходить в такую среднюю команду?» – рассуждает Арустамян.

    По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      takca 4 апреля 2016, 13:40

      Что же эта чурка арусамян в каждой бочке затычка. Его какое дело.И уж тем более как оно может знать как настроен игрок.

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      Рейтинг: +41

      slavikil 4 апреля 2016, 12:16

      Следом заскучает вторая звезда и захочет в тёплые края.И обидно читать очень много статей от разных авторов, о том, что иносранцы плохо отзываются о времени, когда играли в России. Надо развивать СДЮШ, заняться реконструкцией, хотя бы на первое время, комплексов и площадок.Такое ощущение, что специально порядка не хотят.

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