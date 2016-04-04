Эль-Шаарави: «Мое будущее зависит от руководства клуба»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави признался, что его все устраивает в римском клубе, за который он готов продолжить играть.

«Мое будущее? Все зависит от решения руководства клуба. Я себя чувствую прекрасно в «Роме», мне удалось быстро освоиться в команде. Моя главная задача – приносить пользу команде и поехать на чемпионат Европы», – заявил Эль-Шаарави.

Напомним, что Стефан играет за «Рому» на правах аренды, а все права на него принадлежат «Милану». Римский клуб имеет приоритетное право выкупить игрока по окончании сезона за 13 миллионов евро.