Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Такие матчи, как ЦСКА с «Зенитом», нельзя ставить после игр сборных»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения армейцев в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что такие матчи, как сегодняшний, нельзя ставить после игр сборных.

    «Подготовка отличилась только тем, что это был матч после сборных. Всегда сильно отличается подготовка к таким матчам и не важно, «Зенит» соперник или кто-то другой. Не хочу ссылаться на эти факторы, но, на мой взгляд, такие матчи нельзя ставить после матчей сборных. Однако это ни в коем случае не умаляет победы «Зенита» сегодня», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2016 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 4 апреля 2016, 09:10

      Не ожидал, что Слуцкий будет так реагировать на поражение. Игры сборных тут не причем. Посмотрите на результаты ЦСКА в последних 7 турах чемпионата. Весь сезон армейцы играют на пределе своих возможностей практически одним и тем-же составом. А вот то что проблема перешла из осени в весну говорит о том что ЦСКА будет очень сложно выиграть чемпионскую гонку и нечего валить на внешние проблемы, когда своих очень много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2016, 01:03

      в Испании после матчей сборной эль.классико поставили и ничего вон как вчера команды бились а тут Леня застонал привыкли играть раз в неделю какие же вы профессионалы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 3 апреля 2016, 22:57

      Пешком проходили два матча. Головина срочно изолировать от этой команды дилетантов. Ни одного дальнего удара, ни одного прорыва по флангу. Все комбинации, которые запомнились это - Березуцкий - Березуцкий - Акинфеев. Сборная России - ПОЗОР. Все эти бездари будут играть на ЕВРО против волевых, бегущих команд. Как можно ставить игроков, которые больше всех пропускают в ЛЧ и РФПЛ, неужели нельзя наиграть за последние годы молодых ребят. Выгнать из сборной всех Кокориных, Комбаровых, Березуцких, Игнашевичей,Акинфеевых. Думали придет Слуцкий, интеллигент, все поменяет - не тут-то было, опять теже рожи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > zenit888 3 апреля 2016, 23:24

      не вспоминай больше никогда о кокорине...у меня на эту фамилию рвотный рефлекс

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 3 апреля 2016, 22:34

      отмаз не засчитан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 3 апреля 2016, 22:22

      Лёня начал губой трясти...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 3 апреля 2016, 22:15

      Лёня! Пора в ЦСКА менять тренера-пресная игра, ни одного голевого момента. Газзай на такие игры умел настраивать команду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 апреля 2016, 22:05

      Для Зенита это более неудобно, а проигрываете всё равно вы. Непорядок какой то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Black Jask > vvv246 3 апреля 2016, 22:20

      Точно:-)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11