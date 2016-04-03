Слуцкий: «Такие матчи, как ЦСКА с «Зенитом», нельзя ставить после игр сборных»

Не ожидал, что Слуцкий будет так реагировать на поражение. Игры сборных тут не причем. Посмотрите на результаты ЦСКА в последних 7 турах чемпионата. Весь сезон армейцы играют на пределе своих возможностей практически одним и тем-же составом. А вот то что проблема перешла из осени в весну говорит о том что ЦСКА будет очень сложно выиграть чемпионскую гонку и нечего валить на внешние проблемы, когда своих очень много.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения армейцев в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что такие матчи, как сегодняшний, нельзя ставить после игр сборных.
«Подготовка отличилась только тем, что это был матч после сборных. Всегда сильно отличается подготовка к таким матчам и не важно, «Зенит» соперник или кто-то другой. Не хочу ссылаться на эти факторы, но, на мой взгляд, такие матчи нельзя ставить после матчей сборных. Однако это ни в коем случае не умаляет победы «Зенита» сегодня», – сказал Слуцкий.