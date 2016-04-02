Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евдокимов: «Газовик» собирается в РФПЛ не просто для участия»

    Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов заявил, что если клуб пробьется в РФПЛ, то поставит в ней определенную турнирную задачу. Отметим, что на данный момент оренбуржцы занимают в турнирной таблице ФНЛ первое место.

    – «Газовик» собирается в Премьер-лигу только для участия?

    – Нет, конечно. Турнирная задача стоять будет обязательно. Но главная задача у нас все-таки социальная – привезти в Оренбург большой футбол. Показать болельщикам ЦСКА, «Зенит», «Спартак». И сыграть против них именно той командой, которую создавали несколько лет, теми ребятами, которые, надеюсь, заработают путевку в Премьер-лигу. Это принципиально.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11