Никифоров: «Барселона» обыграет «Реал», но победа эта будет очень тяжелой»

Экс-защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России Юрий Никифоров выразил мнение, что в матче 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» победу будут праздновать сине-гранатовые, но достанется она ей в тяжелой борьбе.

«Жду от Класико хорошей и красивой игры. «Барселона» победит, хотя сегодня ей придется очень тяжело. У «Реала» практически не осталось шансов для того, чтобы стать чемпионом. Для этого «Барса» должна проиграть в большинстве оставшихся матчей, что нереально.

У «сливочных» осталась лишь Лига чемпионов, но если они обыграют команду Луиса Энрике, то поднимут престиж перед болельщиками и сами будут в хорошем настроении. Конечно, команда Зинедина Зидана приедет играть только на победу. «Реал» сейчас в хорошем состоянии, футболисты показывают другой футбол при новом тренере. Наставник «сливочных» является хорошим специалистом, но ему нужно еще немного времени. Неизвестно, даст ли его Зидану руководство клуба», – сказал Никифоров.