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    Калиниченко: «Спартак» обыграет «Ростов», если сыграет в свою силу»

    Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что красно-белым для победы в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» нужно просто сыграть в свою силу.

    «Исходя из турнирной таблицы, хозяев можно называть фаворитами. Игра «Ростова» выглядит более цельной. Но если разбирать составы, то уровень футболистов у москвичей выше. У «Спартака» хорошие шансы на победу – красно-белым достаточно выступить в свою силу», – сказал Калиниченко.

    Напомним, поединок «Ростов» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 19.30 (мск).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2016 14:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 2 апреля 2016, 16:05


      А если Ростов сыграет в свою силу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 апреля 2016, 14:54

      Ничья на больше Спартак не способен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 апреля 2016, 14:49

      где какая сила??? хватит людей смешить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      romario7777 2 апреля 2016, 14:40

      Какая там у спартака сила??????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 апреля 2016, 14:34

      Не дождетесь! Удачи Бекиечу!

      0
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