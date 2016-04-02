Феллаини: «Мне советуют быть более эгоистичным, но я предан клубу и тренеру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о том, что готов играть на любой позиции.

«Если тренер просит тебя играть определенным образом, ты должен делать это. Когда в начале сезона мы играли с «Ливерпулем», меня попросили сыграть нападающего. Сам я не выбрал бы эту позицию, но мне пришлось, и мы выиграли. С подобными вещами нужно просто смириться.

Мои друзья всегда говорят мне: «Думай о себе в первую очередь» и советуют быть более эгоистичным. Но я не такой, я предан клубу и тренеру. У меня нет проблем с теми позициями, которые выбирает для меня тренер, потому что это моя работа. Если тренер просит, то я делаю», – сказал Феллаини.